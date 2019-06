Exclusivo: Coala Festival 2019 terá Ney Matogrosso, BaianaSystem e Djonga

Aqui está a escalação completa do Coala Festival 2019, que acontece nos dias 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo: Ney Matogrosso, BaianaSystem, Duda Beat, Djonga, Elba Ramalho convida Mariana Aydar, Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz, Chico César e Maria Gadú, Dona Onete, Josyara, Curumin convida Geovana e Saulo Duarte, Afrocidade e Mestre Anderson Miguel com participação de Renata Rosa.

Os ingressos, já à venda pelo site TotalAcesso.com, custam: R$ 165 para os dois dias de evento (valor único); R$ 160 e R$ 80 (meia-entrada) para um dia ou R$ 120 (para um dia, ingresso solidário: valor mediante apresentação de um kg de alimento no festival).

Já consolidado, o Coala chega agora à sua sexta edição depois de levar ao palco no Memorial nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Milton Nascimento, além de uma consistente seleção da nova produção da música brasileira.

“Com o crescimento do midstream, a tendência é ver os lineups de eventos se repetindo, o que é normal, mas também é uma oportunidade para se diferenciar e dar espaço para artistas/bandas que estão fora do radar”, comenta Gabriel Andrade, um dos fundadores do Coala, e curador ao lado de Marcus Preto, no material de divulgação do evento.