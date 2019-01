Ex-mulher do lendário Neil Young, Pegi Young morre aos 66 anos de câncer

A cantora e compositora Pegi Young morreu na terça, dia 1.º, em um hospital na Califórnia, aos 66 anos, após lutar contra um câncer. A notícia foi dada pelo Instagram dela.

Margaret ‘Pegi’ Young começou a carreira no grupo The Pinkettes, banda de vocalistas de apoio de Neil Young em uma turnê de 1983. Em 1994, ela cantou Philadelphia na cerimônia do Oscar, música composta pelo seu então marido para o filme de mesmo nome.

Em 2007, Pegi lançou seu álbum solo de estreia, homônimo, seguido de mais dois discos, Foul Deeds (2010) e Bracing For Impact (2011).

Pegi e Neil se conheceram em 1974 e o encontro inspirou a música Unknown Legend, composta pelo músico. Eles se casaram em 1978 e tiveram dois filhos, Ben e Amber. Neil também é pai de Zeke, de um relacionamento anterior. Ben e Zeke têm paralisia cerebral e Amber, epilepsia.

Diante do diagnóstico de seus filhos, o casal fundou a Bridge School e um festival beneficente para arrecadar fundos para tratar crianças com necessidades especiais. O evento durou de 1986 a 2016.

O casal se divorciou em 2014, após 36 anos de casamento, e a separação marcou o disco Raw, que Pegi lançou em 2016.

Desde 2016, Neil Young mantém um relacionamento com a atriz Daryl Hannah.