Evento do Rock in Rio reúne nomes de várias áreas para refletir sobre assuntos urgentes

O Rock in Rio Humanorama 2022, festival de conversas do Rock in Rio, ocorre de forma híbrida a partir desta quinta, 28, e vai até domingo, 31, das 11h às 19h. O evento mobiliza artistas, ativistas, empresários e comunicadores para abordar temas como pluralidade, sustentabilidade, relações humanas, dentre outras questões da atualidade.

A experiência presencial será no Learning Village - Centro de Cultura e Inovação, na Vila Mariana, em São Paulo. O ingresso dá acesso a conversas, laboratórios, networking guiado, workshop, arenas de debates e Happy Hour com atrações musicais. No fim de cada dia, o encerramento do evento será com shows.

Já a experiência online, transmitida simultaneamente no Brasil e em Portugal, permite conferir conversas pré-gravadas com participação ao vivo dos mestres de cerimônia do evento.

Nos quatro dias do Rock in Rio Humanorama, tanto no online quanto presencial, diversas figuras públicas marcam presença para debater temas sociais, como Johnny Hooker, Criolo, MC Carol, Rita Von Hunty, Angélica, Manoel Soares.

Programação

Na abertura, nesta quinta, 28, o show fica por conta da dupla Àvuà, formada por Bruna Black e Jota.pê, que ganhou destaque com o single Conte Comigo. No segundo dia, a banda baiana de indie pop Maglore domina o palco do evento.

Já no sábado, 30, a atração será a drag queen e multiartista Potyguara Bardo. E, no domingo, a cantora Gavi encerra os shows e o festival de conversas do Rock in Rio.

Para Marcos Piangers, palestrante que participará do painel de paternidade e masculinidade com Lázaro Ramos e a produtora Deborah Nikaido, o Rock in Rio Humanorama é palco para assuntos urgentes, que transformam em um lugar melhor. "Juntos, vamos falar sobre como a paternidade pode transformar o mundo e como podemos ter uma sociedade mais harmoniosa e feliz com a participação do homem", disse Piangers sobre o painel, em nota ao Estadão.

Os ingressos do evento presencial estão à venda no site. O valor do ingresso é R$ 590 e o pacote completo para os quatro dias é R$ 2.360. Já para participar do formato online, basta se inscrever no site do Rock in Rio Humanorama. A experiência online é gratuita, com conteúdos e atrações diferentes das atividades presenciais.

Serviço

Rock in Rio Humanorama

Data: 28 a 31 de julho

Endereço: Learning Village – Vila Madalena, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 590 (gratuito para o evento online).

Mais informações em: www.rockinriohumanorama.com