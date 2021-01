'Estou indo muito bem', afirma Dr. Dre, após internação por possível aneurisma cerebral

O rapper e produtor musical Dr. Dre anunciou que está bem após uma internação por um possível aneurisma cerebral. Ele está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Los Angeles.

"Estou muito bem e recebendo excelentes cuidados de minha equipe médica", publicou no Instagram o artista, depois que começaram a circular informações sobre sua saúde.

Leia Também A saga de Dr. Dre e Jimmy Iovine

"Em breve sairei do hospital e vou para casa. Uma grande saudação a todos os grandes profissionais da saúde no (hospital) Cedars. One Love!!", escreveu.

No Twitter, o rapper LL Cool J indicou que seu parceiro está melhorando. "Ele está se recuperando bem", disse.

O rapper de 55 anos, cujo nome verdadeiro é Andre Young, é uma das figuras mais influentes do hip hop desde seu início no grupo N.W.A. nos anos 1980.

Na década de 1990 fundou a gravadora Death Row Records e depois a Beats Electronics, que foi comprada pela Applem em 2014.

Dr. Dre, o nome por trás do início das carreiras de rappers como Snoop Dogg e Eminem, também criou o som conhecido como G-Funk, marca registrada da costa oeste dos Estados Unidos.

Sua internação coincide com o aumento de caos de covid-19 na área de Los Angeles, assim como com o anúncio de seu divórcio de Nicole Young.