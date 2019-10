‘Estado’ estreia série ‘Na Variant com Julio Maria’

O Estado estreia nesta terça-feira (22) a primeira temporada de entrevistas Na Variant, com o jornalista Julio Maria, repórter e crítico de música do Caderno 2. Os convidados são entrevistados dentro de um carro VW Variant 1971 original durante um percurso que, sempre que possível, terá a ver com a história do artista escolhido. A exibição será do quadro semanal, com um episódio disponibilizado no site do Estadão sempre às terças-feiras, às 16h.

As primeiras entrevistas foram feitas com os cantores Sidney Magal, Odair José, Leo Jaime e Luciano Camargo. Odair lembrou, ao passar em frente ao Centro de Convenções do Anhembi, na zona norte de São Paulo, do ano de 1973, quando o cantor Caetano Veloso resolveu desafiar os estudantes e a crítica e cantar uma de suas músicas. Foi vaiado e fez história ao mesmo tempo ao defender o cantor de um grande preconceito, combatendo aqueles que chamavam o trabalho de Odair de “música de empregada doméstica”.

Com o roqueiro Leo Jaime, a Variant andou pelo bairro do Brooklin, na Zona Sul de São Paulo. Ao ouvir no CD player do carro (o único item no automóvel que não é de fábrica) uma música do Pink Floyd, Leo contou sua história com a canção e cantou junto. Falou ainda de sua experiência com a dança depois de vencer o concurso Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, e disse sobre como ainda se sente um injustiçado com relação às memórias que apontam as origens do rock brasileiro sem lembrar de seus feitos.

O cantor sertanejo Luciano, irmão de Zezé di Camargo, andou com o jornalista pelas ruas de seu condomínio em Alphaville, e falou de como os sertanejos cantavam alto (agudo) nos anos 90 mais por cultura do que por competição.

Sidney Magal cantou, com o repórter motorista ao violão e ao volante ao mesmo tempo em um congestionamento na Avenida Paulista, a música O Meu Sangue Ferve Por Você. Disse que prefere fazer programas de TV que não tenham plateias artificiais com animadores e se lembrou de como era recebido pelo apresentador Chacrinha em seus primeiros anos. A segunda temporada de Na Variant começa a ser gravada nas próximas semanas.