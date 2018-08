Estado de saúde de Bezerra da Silva melhora O estado de saúde do compositor Bezerra da Silva, de 77 anos, melhorou, apesar de ainda ser bastante grave. Bezerra está internado desde 1º de setembro, na Casa de Saúde Pinheiro Machado, no Rio de Janeiro, com infecção grave, embolia e enfisema pulmonar. Segundo informações do site Jovem Pan, em razão da melhora, os médicos já pensam em retirar os medicamentos que mantêm a pressão arterial do músico controlada.