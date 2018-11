Estadão + Música | Verônica Ferriani apresenta canções do disco 'Aquário'

A cantora e compositora Verônica Ferriani apresentou no Estadão + Música as canções indefiníveis de Aquário, seu quarto disco, o segundo com repertório totalmente autoral. No álbum, ela procura se afastar do tom confessional e tratar dos temas do mundo.

