Estadão + Música | Thiago Ramil apresenta canções do disco 'EmFrente'

Jovem cantor e compositor de Porto Alegre, Thiago Ramil participou do Estadão + Música para apresentar canções do seu novo disco EmFrente (2018), que une influências familiares e um caminho próprio entre a música pop e a música de vanguarda.

Os shows de lançamento do disco ocorrem nesta quinta-feira, 22 de novembro, no Teatro Ipanema (a partir das 20h, com Cara Castro, no Rio), e na sexta-feira, 23, às 21h, na Casa do Baixo Augusta (em São Paulo).

Veja o programa:

O Estadão + Música é um programa semanal de músicas e entrevistas com artistas, exibido semanalmente às quartas-feiras, às 15h, nas redes sociais e no Youtube. O programa é uma produção da TV Estadão e do Estadão Cultura (Caderno 2).