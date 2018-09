‘Estadão + Música’ recebe a cantora Vânia Bastos

O Estadão + Música desta quarta, 12, recebe a cantora Vânia Bastos e o contrabaixista Marcos Paiva, que estão em turnê há 5 anos com o espetáculo Concerto Para Pixinguinha. O programa será transmitido ao vivo, a partir das 15h, no Facebook do Cultura Estadão.

Em entrevista, Vânia Bastos fala sobre o projeto em homenagem a Pixinguinha, que, por causa do sucesso, segue na estrada até ano que vem. No repertório do espetáculo, estão clássicos como Carinhoso e Rosa, e canções menos conhecidas do compositor. O projeto também deu origem a um disco.

Além do bate-papo, Vânia e Marcos (que assina os arranjos das composições do espetáculo) apresentam no ao vivo algumas canções que estão no concerto.