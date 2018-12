Estadão + Música | O Terno encerra o ciclo do disco 'Melhor do que Parece'

O trio paulistano O Terno participa conclui o ciclo do disco Melhor do que Parece, mostra canções e fala sobre os dois anos que os transformaram num sucesso nacional.

Veja:

A banda faz show nesta quinta-feira, 20 de dezembro, no Cine Joia, em São Paulo, com naipe de metais e participação de Rincon Sapiência. Os ingressos custam R$ 45 (mais um kg de alimento não perecível).

O Terno é formado por Tim Bernardes (voz e violão), Biel Basile (bateria) e Guilherme D'Almeida, o Peixe (baixo).

O Estadão + Música é um programa semanal de músicas e entrevistas com artistas, exibido semanalmente às quartas-feiras, às 15h, nas redes sociais e no Youtube. O programa é uma produção da TV Estadão e do Estadão Cultura (Caderno 2). Essa foi a última edição de 2018.