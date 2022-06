Eros Ramazzotti anuncia dois shows no Brasil

O cantor italiano Eros Ramazzotti anunciou nesta quinta-feira, 9, o lançamento de um novo álbum, chamado de Battito Infinito, e de uma turnê mundial, que inclui dois shows no Brasil.

O artista se apresentará em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, na Arena Eurobike, no dia 7 de dezembro, e em São Paulo, no Vibra, no dia 9.

A pré-venda de ingressos para os dois eventos começará no dia 21 de junho para quem adquirir um código promocional na pré-venda do álbum, que ocorre entre 10 e 19 de junho. Para o público em geral, os bilhetes começam a ser vendidos no dia 23 deste mês a partir das 10h. Em ambos os casos, os ingressos serão vendidos pelo portal uhuu.com.

Já o Battito Infinito estará disponível a partir do dia 16 de setembro, sendo que o primeiro single Ama será lançado também no dia 10 de junho.

Em uma postagem nas redes sociais, Ramazzotti afirmou que pensou "nesses shows para festejar da melhor forma as novas canções que serão lançadas".

"Não vejo a hora de abraçar novamente os meus fãs de todo o mundo porque acredito que essa é a melhor forma de enfrentar esse momento complexo e recomeçar a fazer música. Juntos", escreveu ainda.

Com 35 anos de carreira e mais de 70 milhões de álbuns vendidos, o cantor é um dos nomes mais conhecidos da música italiana em todo o mundo. A turnê será realizada entre setembro de 2022 - com shows "première" em Sevilha (Espanha), Agrigento e Verona (Itália), Atenas (Grécia) e Cesareia (Israel) - e maio de 2023 com apresentações nas Américas e na Europa.