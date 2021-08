Eric Clapton lança suposta canção antivacina; ouça

Eric Clapton lançou a polêmica canção This Has Gotta Stop, disponível nas principais plataformas de streaming e no YouTube, para fazer críticas contra regras de restrição durante a pandemia de covid-19. Isso é o que aponta publicações como a revista Variety e Rolling Stone na sexta-feira, 27.

A canção não menciona diretamente o coronavírus, porém, alguns trechos são apontados como um desabafo do artista.

Em um trecho da canção, Eric Clapton diz: "This has gotta stop, enough is enough/ I can’t take this BS any longer/ It’s gone far enough”, ou, na tradução literal, "Isto tem de parar, já chega / Eu não aguento esta m**** por muito mais tempo / Já foi longe demais".

O cantor diz, em outro momento: "Sabia que algo estava errado quando começaram a estabelecer as leis".

Em 2020, Eric Clapton gravou uma música, composta por Van Morrison, em oposição ao lockdown.

Sobre a necessidade do 'passaporte de vacina' contra a covid-19 para a entrada do público em grandes eventos, o artista se posicionou contra e chegou a dizer que "não se apresentará em nenhum palco onde houvesse uma audiência discriminada".

Assista ao vídeo: