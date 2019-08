Enquete: qual música não pode faltar no show de Sandy & Junior em São Paulo?

Com seis shows realizados até o momento – em Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília e no Rio de Janeiro, que recebeu duas apresentações – a turnê Nossa História, da dupla Sandy & Junior, conta com um setlist recheado de hits. Embora bastante parecidos, os repertórios sofrem pequenas alterações. Há menos de um mês do show em São Paulo, que acontece no dia 24 de agosto, o Caderno 2 quer saber qual música não pode faltar no show. Relembre os maiores hits e vote na enquete abaixo.

Estranho Jeito de Amar

Lançada em 2006, a música foi composta por Tatiana Parra, Junior e Otávio de Moraes. Foi o segundo single do álbum Sandy & Junior, lançado no mesmo ano, e ganhou clipe inspirado no filme Tudo Sobre Minha Mãe, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.

As Quatro Estações

Álbum clássico da dupla, que vinha com quatro capas, As Quatro Estações tem uma música homônima, lançada em 1996, que se tornou um dos maiores sucessos de Sandy & Junior. A composição é assinada por Sandy, Álvaro Socci e Cláudio Matta.

Imortal

Versão abrasileirada do single Immortality, composto pelos Bee Gees e interpretado por Celine Dion, Imortal foi lançada em 1999. O clipe melancólico, gravado na Estação Júlio Prestes e no Theatro São Pedro, em São Paulo, fez bastante sucesso na MTV.

Beijo É Bom

Parte do álbum Sonho Azul, de 1997, Beijo É Bom tem uma pegada mais adolescente. O single é considerado um dos marcos da guinada da dupla rumo ao pop.

Enrosca

Regravação da música de Fábio Jr, Enrosca é cantada apenas por Júnior. O clipe apostou em um visual punk rock para a dupla.

Era Uma Vez

A canção foi gravada como tema da novela homônima da Globo. A faixa conta com a participação especial de Toquinho. Em alguns dos shows feitos até agora, Era Uma Vez foi substituída por Vamos Construir.

Quando Você Passa

Versão em português da música italiana Turu Turu, Quando Você Passa foi lançada pelos irmãos em 2001. Foi o terceiro single do álbum Sandy & Junior.

A Lenda

Composta pelos membros da banda Roupa Nova (Kiko, Ricardo Feghali e Nando), A Lenda foi gravada pela dupla como parte do álbum Quatro Estações: O Show (2000).

Vamo Pulá!

Outra canção do álbum As Quatro Estações, Vamo Pulá! tem Júnior no vocal principal. A música tem sido escolhida pela dupla para fechar os shows da turnê Nossa História.

