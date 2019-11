Enquete: Qual música de Nelson Angelo na voz de Milton Nascimento você prefere?

Amigos desde os anos 1960, Nelson Angelo e Milton Nascimento se conheceram no ambiente boêmio de Belo Horizonte. Os dois se mudaram para o Rio de Janeiro e Nelson começou a participar dos álbuns do amigo como músico – ele é um dos instrumentistas dos dois volumes do disco Clube da Esquina – e compositor. Milton gravou várias de suas canções, e os dois também foram parceiros em Sacramento e Testamento.

Nelson também trabalhou com nomes como Geraldo Vandré e Elis Regina, mas parte fundamental de sua obra passa pela carreira de Milton. Nesta enquete, o Estado pergunta: qual música de Nelson você prefere na voz de Milton Nascimento?

Ouça e vote!

Canoa, Canoa

Fazenda

Testamento

Reis e Rainhas do Maracatu

Sacramento

Simples