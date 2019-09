Enquete: qual foi o melhor show do primeiro fim de semana do Rock in Rio?

O primeiro final de semana do Rock in Rio 2019 foi marcado por bons shows, com alguns grandes destaques. Na sexta-feira, 27, se apresentaram Alok, Mano Brown, Bebe Rexha, Seal e Ellie Goulding, entre outros artistas. O headliner foi o rapper canadense Drake, que encerrou a programação do Palco Mundo.

Já no sábado, 28, Liniker e os Caramelows se uniram a Criolo em um pocket show surpresa; CPM 22 e Raimundos abriram o Palco Mundo com uma apresentação nostálgica; Titãs, Whitesnake, Tenacious D e Weezer também se apresentaram. O Foo Fighters fechou o dia, com uma apresentação cheia de energia.

No domingo, 29, foi a vez de artistas como Elza Soares, Ivete Sangalo, Iza e Alcione, Goo Goo Dolls, Dave Matthews Band e Jessie J. O encerramento ficou por conta dos veteranos do Bon Jovi.

Agora, o Caderno 2 quer saber: qual foi o melhor show do primeiro final de semana do Rock in Rio 2019? Relembre as apresentações e vote na nossa enquete:

Drake

A galera reclamou porque o rapper cortou a transmissão ao vivo, mas o show foi monumental.

Foo Fighters

Acostumada aos palcos brasileiros, a banda fez um de seus melhores shows por aqui, depois da passagem histórica pelo Rock in Rio em 2001.

Iza e Alcione

Muito do Palco Sunset é sobre encontros, e esse foi dos melhores: duas divas de gerações diferentes presenteando o público com muito talento.

Mano Brown e Bootsy Collins

O encontro de duas lendas da música popular (uma brasileira e uma americana) não poderiam dar um resultado diferente do que aconteceu no Palco Sunset.

CPM 22 + Raimundos

Badauí e Digão abriram noite do rock nostalgia com público fiel e sedento por rememorar a melancolia apaixonada das canções do CPM 22 e a rebeldia nordestina dos Raimundos. Ninguém voltou pra casa de mãos vazias.

Vote