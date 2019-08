Há exatos 30 anos, no dia 2 de agosto de 1989, o Brasil perdia o maior sanfoneiro de sua história: Luiz Gonzaga, também conhecido como Gonzagão e mestre Lua. Descoberto no final dos anos 1930 no programa de Ari Barroso, Gonzagão rompeu barreiras e conquistou o eixo Rio-São Paulo com seus ritmos nordestinos. O pernambucano é considerado o pai do baião.

Em homenagem à data, o Caderno 2 quer saber: qual é a melhor música de Gonzaga? Escute e vote na enquete abaixo.

Asa Branca (1947)

Com composição de Humberto Teixeira e Gonzagão, Asa Branca se tornou uma das canções mais importantes da música brasileira. Considerada um hino nordestino, a música versa sobre secas e migração.

Xote das Meninas (1953)

‘Ela só quer, só pensa em namorar’. Onipresente nas playlists de festas juninas, o Xote das Meninas foi escrito por Luiz Gonzaga e Zé Dantas. A música brinca com os sinais de amadurecimento nas meninas.

Olha pro Céu (1951)

Assinada por Gonzagão e José Fernandes de Carvalho, Olha pro Céu é uma canção romântica sobre um jovem casal que se conheceu em São João.

Pagode Russo (1984)

Gonzagão usa referências russas, como a boate Cossacou e os dançarinos cossacos, para fazer um trocadilho bem-humorado.

Imbalança (1952)

Uma ode ao molejo, ao baião e ao sertão, a música foi escrita por mestre Lua e Zé Dantas.

São João na Roça (1962)

Outra música que costuma marcar presença em festas juninas, São João na Roça, de Gonzagão e Zé Dantas, canta uma noite de festa com muita fogueira.

Assum Preto (1950)

Composto pela dupla Gonzaga/Humberto Teixeira, o baião contra a triste história de um pássaro que teve os olhos furados para cantar melhor.

Enquete: Qual é a melhor música de Luiz Gonzaga?