‘Encanto’ é primeiro filme da Disney a emplacar duas canções no Top 10 da ‘Billboard Hot 100’

A nova animação da Disney, Encanto, nasceu como um fenômeno e continua quebrando recordes. Nesta semana, a trilha sonora se tornou a primeira dos filmes da Disney a emplacar duas canções no Top 10 da Billboard Hot 100, ranking que mostra as músicas mais ouvidas da semana.

We Don’t Talk About Bruno, interpretada por Carolina Gaitan, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz e outras pessoas do elenco na versão em inglês do filme, ocupa o 2º lugar e já havia desbancado o hit Let It Go, outro fenômeno da Disney.

Leia Também Single da animação 'Encanto' lidera ranking global

Surface Pressure, interpretada por Jessica Darrow, também aparece no ranking da semana e ocupa a 10ª posição. A trilha sonora do filme foi composta por Germaine Franco e por Lin-Manuel Miranda, que também havia participado da composição das músicas de Moana em 2016.

O filme estreou em novembro nos cinemas e chegou à plataforma Disney+ na véspera do Natal do ano passado. Ele é dirigido por Byron Howard e Jared Bush.

A versão em português de We Don’t Talk About Bruno conta com os vocais de Veridiana Bernassi, Claudio Galvan, Jeniffer Nascimento, Filipe Bragança, Larissa Cardoso, Mari Evangelista e outras vozes do elenco.

Ouça: