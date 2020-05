Emicida se junta ao time das lives de dia das mães com show de cinco horas

Se o próximo domingo, dia das mães, será diferente para muitas famílias que nesse momento não podem se reunir por conta da prevenção à pandemia do coronavírus, o dia será cheio de entretenimento em casa. O rapper Emicida anunciou nesta sexta-feira, 8, que fará uma live com show de cinco horas em seu canal do Youtube, às 16h.

O músico também promete entregar um freestyle inédito feito em colaboração com os fãs que participarem da live via redes sociais. Ao longo da transmissão, por meio de um QR Code na tela, serão arrecadadas doações para o "Mães da Favela", programa criado pela Central Única das Favelas (CUFA) para auxiliar mães-solo moradoras de favelas de 17 estados e do Distrito Federal.

A promessa é que o repertório vai também atender a pedidos dos fãs. Clique aqui para acessar o canal de Emicida no Youtube.

Vale lembrar que em 2019 o músico lançou o disco AmarElo, em que, num momento anterior ao da pandemia, mas já aquecido politicamente, ele construía uma mensagem de afeto — segundo o próprio, uma tentativa de nadar contra a corrente do ódio disseminada nas redes sociais. Ele fez o lançamento do disco no Theatro Municipal de São Paulo, em novembro. Mais recentemente, ele também lançou três episódios de um podcast sobre o álbum.

Entre outras lives programadas para o domingo, 10, estão Fábio Jr., Zezé di Camargo e Luciano, Roberto Carlos, Anitta, e outros. Veja aqui a programação.