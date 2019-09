Emicida retoma parceria com o duo Ibeyi na nova música 'Libre'; ouça

Há um novo disco de Emicida a caminho (ainda sem data de divulgação, porém), e nesta quinta-feira, 19, o rapper lança mais um single: Libre retoma sua parceria com o duo franco-cubano Ibeyi, e mistura um beat inspirado no funk com ritmos latinos para pregar uma mensagem de liberdade.

Emicida e Ibeyi se apresentam no Rock in Rio no dia 3 de outubro. A parceria já tinha rendido outra gravação, Hacia El Amor, de 2018. Gravada no Red Bull Studio, em São Paulo, e com produção de Nave, Libre já está disponível nas plataformas digitais e chegou com um clipe dirigido por Fred Ouro Preto, filmado na ocupação Ouvidor 63, no centro da capital paulista. Ouça:

“Libre é um jeito de gritar liberdade, dizer que nós vamos estar livres, bonitos, fortes, elegantes e perfumados, sabe?”, diz Emicida no material de divulgação da faixa. “A vibe dela é tipo a energia de quando você tá se arrumando para o baile para ir curtir com os seus amigos. Você só vive uma vez, vai viver!”

AmarElo, o álbum, ainda não tem data de lançamento confirmada, mas é interessante notar como Emicida segue na sua busca por ritmos para incorporar ao rap, ritmo que o lançou para o cenário nacional. Em Libre, por exemplo, ele canta no refrão e faz uma ponte rimando, mas o verso da canção é cantado por Naomi Diaz, metade do Ibeyi (Lisa-Kaindé completa o duo; elas são irmãs gêmeas).

Em junho, a faixa AmarElo, com Pabllo Vittar e Majur, repercutiu ao tocar em um tema sensível para o rap contemporâneo, a saúde mental. "No primeiro passo desse processo, a nossa intenção era que as pessoas se sentissem grandes ao olharem no espelho. Agora, a ideia é que elas observem ao redor e se enxerguem maiores do que os seus problemas, independente de quais sejam", disse Emicida na época. A música já tem mais de 4 milhões de visualizações no Youtube.

Em maio, o rapper lançou a primeira canção do novo disco, Eminência Parda, parceria com Dona Onete, Jé Santiago e Papillon, também produzida pelo produtor Nave.

O último disco de inéditas lançado por Emicida foi Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa…, em 2015.