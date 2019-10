Embarque nessa série de entrevistas sobre rodas com o 'Estado'

O repórter e crítico de música Julio Maria, do Estado, recebe cantores e cantoras dentro de seu carro, uma Variant original de 1971, para entrevistas feitas em movimento, pelas ruas de São Paulo. Entre um farol e outro, eles ouvem música no rádio, falam de vida artística, contam histórias de carreira e, sempre que possível, mencionam as memórias que têm a ver com os caminhos que escolhem passar. A primeira temporada, com estreia dia 22, terá episódios com Sidney Magal, Odair José, Luciano Camargo e Leo Jaime.

LEIA TAMBÉM > Rádio Eldorado escolhe o melhor disco da música brasileira do século 21