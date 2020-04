Em tarde histórica e solitária, Andrea Bocelli canta na Catedral de Milão e na Piazzala del Duomo

Com os italianos isolados em casa por causa da mais grave pandemia em um século, o tenor Andrea Bocelli fez neste domingo, 12, uma histórica apresentação na Catedral de Milão e levou um pouco de arte para uma Páscoa marcada pela tristeza do distanciamento por causa do coronavírus.

O astro italiano foi convidado pela administração do Duomo e pela Prefeitura de Milão, com o objetivo de passar uma mensagem de amor e esperança para seu país e para o restante do mundo.

O repertório sacro escolhido por Andrea Bocelli incluiu os hinos Panis Angelicus, Ave Maria, Sancta Maria e Domine Deus e encheu de emoção os ambientes vazios da monumental catedral gótica da capital da Lombardia, a região mais atingida pela pandemia na Itália.

O tenor ainda encerrou a apresentação com uma versão de Amazing Grace, de John Newton, em uma Piazza del Duomo completamente vazia, enquanto a transmissão mostrava outras cidades do mundo sem pessoas nas ruas por causa do coronavírus.

Ainda antes do espetáculo, Bocelli, que é católico, disse à ANSA que o evento não seria um concerto, mas sim uma "ocasião para rezar juntos por meio da música". "Aceitei sem um instante de hesitação. Aliás, agradeço a Milão e ao Duomo pelo convite para essa extraordinária ocasião. O canto pode ser uma forma de oração, e esse é meu objetivo", afirmou.

Segundo o tenor, os artistas carregam a "honra de uma grande responsabilidade", principalmente "nos momentos mais delicados e de maior incerteza". "A música continua sendo um instrumento privilegiado, é uma linguagem universal", declarou.

Acostumado a grandes públicos, Bocelli foi acompanhado apenas pelo organista da Catedral de Milão, Emanuele Vianelli.

Agora, em meio ao distanciamento social, o tenor continua estudando e treinando a voz para estar pronto para o retorno. "Assim que for possível".