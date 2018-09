Em show fechado, Nicki Minaj chama fãs para dançar funk no palco

A primeira passagem de Nicki Minaj pelo Brasil foi um show fechado para convidados: muitos deles eram fãs da cantora americana, sim, mas sempre é diferente. Em um evento no Credicard Hall na noite desta quarta-feira, 26, ela declarou seu amor à grande base de fãs brasileiros que se relacionava com ela, até hoje, praticamente só pelas redes sociais, convidou “real brazilian girls” para dançar funk nacional no palco e fez um espetáculo muito acima da média quando o assunto é show patrocinado e fechado.

Não é por menos porque estamos falando da grande estrela feminina do rap americano das últimas duas décadas – entre brigas pelo trono, atitudes controversas, hits e feats gigantes e uma série de álbuns contestados pela crítica e amados pelo público, Nicki Minaj construiu um trono para si e denonimou seu último disco, exatamente, Queen.

No palco, além do trono em que ela sentava de vez em quando, um unicórnio ilustrava o cenário (insira aqui sua interpretação).

Não é um problema constatar também que uma boa parte do seu show é composta pelos seus feats – versos seus em músicas de outros artistas e rappers. Talvez o mais célebre, de Monster (Kanye West), que ela executa ao vivo, justifique uma memória do próprio, quando disse numa megalomania particular que “talvez ela tenha feito o melhor verso no melhor álbum de hip hop já feito”.

Depois ela manda sucessos românticos como Your Love e Right Thru Me e leva até o fim com sua onda anos 2010 de Moment 4 Life e Super Bass.

O show foi promovido pela plataforma de streaming Tidal (da qual Nicki é “artista-proprietária”) e pela Vivo, que estão de parceria nova.

Entre uma e outra reclamação do som, sem problemas ouvindo da plateia, no palco Nicki Minaj prometeu: “Brasil, eu vou voltar. Em turnê. Eu amo vocês”. Esperamos, então.