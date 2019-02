Em novo clipe, Pabllo Vittar brinca com fake news a seu respeito

Em seu novo clipe, Seu Crime, divulgado nesta segunda-feira, 4, a drag queen popstar Pabllo Vittar faz uma rápida brincadeira com uma das mais famosas notícias falsas a seu respeito que circularam no ano passado, a de que estamparia a nota de 50 reais emitida pelo Banco Central.

Numa das cenas do vídeo, dirigido por Guilherme Nabhan e Louise W. Freshel, um personagem joga notas de dinheiro para o ar. O rosto de Pabllo estampa a nota de "100 Vittars". Além disso, a cor rosa, nas notas, é também uma referência ao chamado "pink money", dinheiro proveniente dos gastos comerciais de pessoas LGBT.

Em entrevista ao Estado no ano passado, para falar do seu mais recente disco, Não Para Não, que inclui a música Seu Crime, Vittar falou sobre as fake news que envolvem seu nome. "Dou risada. As pessoas não se informam. Veem aquilo e acham que é verdade. (...) Não vou desmentir tudo, graças a Deus tenho muito trabalho a fazer.”

Uma das principais apostas para hit do Carnaval deste ano, a música Seu Crime tem, entre os seus produtores, o DJ americano Diplo, que já trabalhou com Pabllo anteriormente em faixas como Sua Cara (com Anitta) e Então Vai. Maranhense e fã de forró, a cantora afirma que a inspiração para mesclar o ritmo nordestino veio da sua juventude. "Sou apaixonada por essa música. Sempre ia nos shows de forró, de bandas como Aviões (do Forró). Quis trazer isso para o meu álbum."