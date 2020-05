Em isolamento na Espanha, Guilherme Arantes será o próximo entrevistado da live 'Na Sala'

O cantor Guilherme Arantes será o entrevistado do terceiro programa Na Sala – Lives com Julio Maria. Guilherme passa o momento de isolamento na Espanha, em uma cidade medieval ao Norte, chamada Ávila, apenas com a mulher e seu piano. De lá, ele conta como têm sido seus dias de distanciamento, o que tem lido, o que tem tocado, reflete sobre a nova cultura das lives e recorda histórias de sua carreira, como uma que cruza seu início na banda Moto Perpétuo com o grupo Secos e Molhados. Na Sala será exigido nesta quinta (28), às 17h30, pelo canal do Estadão no YouTube (youtube.com/user/estadao/) e pela página do jornal no Facebook (facebook.com/estadao/)