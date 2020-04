Bob Dylan lançou a gravação inédita de I Contain Multitudes, em que cita figuras como Indiana Jones, Anne Frank, Rolling Stones e Edgar Allan Poe.

A música chega três semanas depois de Murder Most Foul, com seus 17 minutos sobre o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy. O último disco de inéditas de Dylan foi The Tempest, de 2012.