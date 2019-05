Em belo show, Alzira E encerra palco dedicado a Itamar Assumpção na Virada Cultural

Amiga de Itamar Assumpção, Alzira E lembrou das parcerias dos dois no show de encerramento do Palco Copan, dedicado a Itamar durante a Virada Cultural 2019, no final da tarde fria deste domingo, 19.

Foi um show bonito, em que Alzira cantou e, por vezes, assumia o violão também, além de contar algumas histórias por trás das mísicas. Membro da talentosa família Espíndola, a cantora, compositora e instrumentista estava acompanhada de uma banda de peso, formada, entre outros, por Curumin na bateria e o guitarrista Luiz Chagas, célebre integrante do Isca de Polícia, banda de Itamar Assumpção.

Na reta final do show de 1h, Alzira chamou ao palco a cantora Maria Gadú para uma participação especial numa sequência de músicas que animou o público e que incluiu canções como Tristeza Não e Eu Tenho Medo, ambas de Itamar. Foi um belo dueto. Com Anelis Assumpção, filha de Itamar, no palco, todas elas cantaram juntas Sei dos Caminhos, uma música que Alzira disse que abriu caminhos para ela e para muita gente. / ADRIANA DEL RÉ

Palco brega da Virada

O show do É o Tchan trouxe o carnaval de salvador para São Paulo neste domingo, 19, no palco brega, no Arouche, com várias participações especiais. Reinaldo (ex-Terra Samba), Ninha (ex-Araketu), além da participação surpresa de Sheila Melo. O grupo baiano trouxe clássicos como Segure o Tchan e também seu hit do verão Bota a Cara no Sol.

Antes, o show de Luis Caldas animou o Arouche com antigos sucessos do Axé Music e também mostrando sua verve de grande guitarrista, com direito a Dire Straits. Faltava pouco para o show acabar quando a chuva dispersou a multidão mais cedo. / ADRIANA MOREIRA