Elza morreu exatamente 39 anos após Garrincha

Garrincha conheceu Elza em 1962, pouco antes da Copa do Mundo do Chile. Na época, o craque era casado e tinha oito filhas. Depois de voltar vitorioso da competição,separou da esposa para viver com a cantora por quem se apaixonou.

O divórcio ainda não existia no Brasil – a Lei do Divórcio foi instituída em 1977, e a permissão para constituir outra união legal só foi contemplada pela Constituição de 1988. A única forma de separação era o desquite, um tabu naquele tempo. Muitos fãs se revoltaram com o caso. Garrincha sempre defendia Elza quando ela era acusada de ter acabado com seu casamento.

Do casamento, nasceu Manuel Garrincha dos Santos Junior, o "Garrinchinha", único filho do casal, em 1976. Garrinchinha, no entanto, faleceu precocemente, aos 9 anos, vítima de um acidente de carro. Elza sofreu diversas violências praticadas pelo futebolista e não aceitou mais as agressões físicas e traições de Garrincha.

Garrincha e Elza se separaram em 1982. No ano seguinte, Garrincha morreu em decorrência de uma série de problemas de saúde causados pelo alcoolismo.