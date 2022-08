Elvis Presley: Veja 10 curiosidades sobre o 'Rei do Rock'

No dia 16 de agosto de 1977, a namorada de Elvis Presley, Ginger Alden, encontrou o cantor morto no banheiro de sua suíte. Vítima de um colapso cardíaco - os motivos ainda são tema de controvérsia - o rei do rock saía de cena aos 42 anos.

Quando partiu, Elvis havia se tornado o primeiro nome planetário produzido pela indústria musical. Ou melhor, ele havia inventado a própria indústria musical.

Nome inesquecíel para o mundo da música e um ídolo que ainda vive na memória dos fãs, sempre sendo redescoberto, o cantor americano ganhou agora uma cinebiografia, Elvis, dirigida por Baz Luhrmann e com Austin Butler vivendo o Rei do Rock.

Em celebração ao legado de Elvis, confira 10 curiosidades sobre sua vida e carreira.

Elvis teve um irmão gêmeo

Elvis Aaron Presley nasceu na cidade de East Tupelo, no Estado do Mississippi, no dia 8 de janeiro de 1935. Ele tinha um gêmeo univitelino, Jessie Garon, que nasceu morto. Elvis viveu na cidade até completar 13 anos de idade, mudando-se depois, com a família, para Memphis, no Tennessee.

As primeiras músicas gravadas por Elvis foram um presente para sua mãe

Em 1953, quando tinha 18 anos, Elvis pagou para gravar duas músicas em um estúdio: My Happiness e That's When Your Heartaches Begin. O registro era um presente para a sua mãe.

'Elvis, the pelvis'

O rebolado eternizado de Elvis, que escandalizava famílias e instituições mais conservadoras, lhe rendeu um apelido inusitado. O rei do rock ficou conhecido como Elvis, the pelvis (Elvis, a pélvis, em português). E, em sua primeira apresentação na televisão, no programa The Ed Sullivan Show, Elvis não foi filmado da cintura para baixo por causa de sua dança “imoral”.

Serviço militar

Quando estava no auge de sua carreira, Elvis Presley foi convocado pelas Forças Americanas e precisou servir no Exército por dois anos. Ele passou a maior parte do tempo na Alemanha, onde conheceu Priscilla, que viria a se tornar sua esposa.

Elvis teve alguns fracassos

O rei do rock passou por altos e baixos. Em 1956, a temporada de shows de Elvis em Las Vegas foi um fracasso. Em outra temporada na cidade, anos depois, Elvis passou a enfrentar problemas de insônia e abusar de anfetaminas, soníferos e antidepressivos.

Um show histórico

Curiosamente, foi em Las Vegas que Elvis Presley fez um de seus shows mais conhecidos. Há 53 anos, em 1969, o cantor se apresentava no Kerkorian International Hotel, em Las Vegas, para um público repleto de celebridades. Fazia 9 anos que Elvis estava afastado dos palcos - o show marcou seu grande retorno.

Recordes

Em 24 anos de carreira, Elvis Presley gravou mais de 700 músicas. Por muito tempo, figurou no topo das listas de artistas que mais venderam discos - estima-se que ele tenha vendido ao menos 1,5 bilhão. Tantos anos depois, ele ainda é capaz de arrastar multidões: todos os anos, milhares de fãs se reúnem no dia de sua morte para fazer uma vigília em sua homenagem.

Comida preferida

Elvis amava um lanche nada usual, o Fool’s Gold, que era sua comida preferida. A combinação perfeita para o Rei do Rock era uma verdadeira (e assustadora) bomba calórica com dois pães, uma porção generosa de bacon para substituir o hambúrguer, muita manteiga de amendoim e banana assada - que, por vezes, também é substituída pela tradicional geleia de frutas que casa perfeitamente com o creme de amendoim.

Figurino

O rei do rock mostrou gosto duvidoso com seu figurino e, em sua fase final, ficou marcado pelo uso dos macacões brancos. Trajes foram criados pelo próprio Elvis, inspirado nos quimonos de caratê. O cantor era faixa preta na modalidade esportiva.

Composição

Um dos sucessos de sua carreira, a música Almost in Love, gravada nos anos 11960, foi composta pelo brasileiro Luiz Bonfá.