Elton John vai exibir shows históricos, um deles gravado no Brasil

O cantor e compositor Elton John lançou o projeto Classic Concert Series, em que exibirá seis shows em seu canal no YouTube, a partir desta sexta-feira, 3.

A primeira apresentação foi gravada em Edimburgo, em 1976. Em seguida, o show na Austrália, em 1986, passando pela Itália, em 1989. Os demais shows seguem ordem cronológica, sendo exibidos nos sábados seguintes.

O destaque fica por conta do show no brasil, gravado em 25 de julho de 1995, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. A programação é encerrada com a apresentação feita em Nova York (2000), e Turquia (2001).

Para assistir, basta acessar o canal de Elton John no Youtube.