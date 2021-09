Elton John lançará novo álbum composto durante o confinamento

LONDRES - A superestrela do pop britânico, Elton John, anunciou nesta quarta-feira, 1º, que no próximo mês vai lançar um novo álbum intitulado The Lockdwon Sessions, composto durante o confinamento com vários artistas.

O álbum, de 16 músicas, será colocado à venda em 22 de outubro. Contará com dez novas canções, incluindo colaborações com artistas como Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder e Stevie Nicks.

"A última coisa que eu esperava fazer durante o confinamento era um álbum. Mas, à medida que a pandemia avançava, surgiram projetos pontuais", explicou Elton John.

"Algumas das sessões de gravação foram feitas à distância, por Zoom, algo que, evidentemente, nunca havia feito antes", contou o intérprete de Your Song e Candle in the Wind. Outras sessões "foram gravadas seguindo as regras de segurança muito rigorosas, trabalhando com outro artista, mas separados por telas de vidro", acrescentou.

"Mas todas as canções em que trabalhei eram verdadeiramente interessantes e variadas, coisas completamente diferentes de como sou conhecido, coisas que me fizeram sair da minha zona de conforto [para entrar] em um território completamente novo", disse.

Elton John se despedirá dos palcos na Europa e na América do Norte em 2022.

O cantor, de 74 anos, começou sua turnê de despedida chamada Farewell Yellow Brick Road em 2018, prevendo mais de 300 shows em três anos por todo o mundo, mas que foi frustrada pela pandemia de coronavírus.

A nova turnê começará em maio de 2022 em Frankfurt (Alemanha) e terminará seis meses depois em Los Angeles (Estados Unidos), após passar pela Europa, em cidades como Milão, Paris e Liverpool; e pela América do Norte.