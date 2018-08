Elton John insulta fotógrafos em Taiwan Sir Elton John esquentou suas cordas vocais ao chegar em Taiwan, onde fez show hoje, ao dizer aos fotógrafos que eles eram um monte "porcos rudes e nojentos". A mídia ficou espreitando o cantor depois que ele chegou em um avião particular pouco depois da meia-noite (hora local), no Aeroporto Internacional Chiang Kai-shek. John ficou irritado porque a polícia, segundo ele, não fez os preparativos devidos para protegê-lo do "caos eminente", dizia uma declaração divulgada pelo cantor. O noticiário de um emissora a cabo mostrou cenas de John, vestindo um terno azul com óculos escuros combinando, repelindo os fotógrafos e as equipes de TV enquanto ele passava pela imigração. O astro também foi mostrado apertando os dentes e murmurando palavras grosseiras enquanto esperava com os braços fortemente cruzados sobre o peito. "Porcos rudes e nojentos", gritou John, que se apresentou depois, em Taipé. "Vocês sabem o que isso significa? Porcos rudes e nojentos. É o que todos vocês são", disse. Um dos fotógrafos gritou de volta: "Por que você não vai embora de Taiwan?", ao que John respondeu: "Adoraríamos sair de Taiwan, se for cheio de pessoas como você. Porco! Porco!" O cantor, que recentemente se apresentou em Xangai e Hong Kong, disse "Tivemos uma ótima turnê pelo Oriente, e agora estamos em Taiwan", disse, reclamando. A declaração de John dizia que, "apesar de essa chegada assustadora, seu humor continua bom e ela está ansioso para se apresentar". No show, o astro britânico disse aos seus fãs que os fotógrafos no aeroporto foram as pessoas mais rudes que ele já conheceu em todas as suas viagens pelo mundo. Não é a primeira vez que isso acontece com uma celebridade que vai a Taiwan. O cantor Robbie Williams também teve problemas com os fotógrafos quando chegou ao país em 2001 e reclamou da rudeza dos fotógrafos.