Elton John é homenageado em nova moeda comemorativa britânica

Elton John se tornou o segundo artista a ser homenageado pelo Royal Mint britânico com uma moeda comemorativa em tributo ao cantor e compositor.

A moeda, projetada pelo artista Bradley Morgan Johnson, mostra o inconfundível chapéu de palha de John e modela seus óculos característicos com notas musicais.

“É realmente uma honra fabulosa ser reconhecido dessa maneira”, disse John, de 73 anos.

“Os últimos anos incluíram alguns dos momentos mais memoráveis ??da minha carreira, e este é outro marco na minha jornada”.

Elton John, que foi condecorado cavaleiro em 1998, é o segundo artista a ser celebrado na série lendas da música do Royal Mint depois da banda de rock Queen.

Ele já vendeu mais de 250 milhões de discos, com hits como “Candle in the Wind”, “Your Song” e “Bennie and the Jets”. O cantor foi forçado a adiar uma longa turnê de despedida devido à pandemia de Covid-19.

A Royal Mint também disse que está trabalhando com John para criar uma peça especial de colecionador, a ser leiloada no final do ano, para arrecadar dinheiro para caridade em um momento em que muitos do setor estão em dificuldades.