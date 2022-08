Elton John divulga trecho de parceria com Britney Spears; ouça

Elton John divulgou um trecho da música Hold Me Closer, uma parceria com Britney Spears, em seu TikTok neste sábado, 20. O lançamento da canção nas plataformas digitais está marcada para o próxima sexta-feira, 26 de agosto.

Leia Também https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,britney-spears-e-elton-john-confirmam-parceria-em-nova-musica,70004128919

O nome da música é uma referência à letra de Tiny Dancer, hit do britânico nos anos 1970 escrito em coautoria com Bernie Taupin. A gravação foi feita de forma discreta na segunda quinzena do último mês de julho e tem causado reações de fãs na internet.

Ouça o trecho de Hold Me Closer, parceria entre Elton John e Britney Spears: