Ellie Goulding vai trazer pop dançante para público do Rock in Rio

Uma das últimas atrações a serem confirmadas no Rock in Rio, Ellie Goulding retorna ao Brasil após cinco anos longe dos palcos brasileiros. A última vez que a cantora de Love Me Like You Do - trilha sonora do filme 50 Tons de Cinza - se apresentou por aqui foi em 2014, durante a terceira edição do Lollapalooza. Desta vez, a inglesa tem a missão de substituir a rapper Cardi B, que cancelou sua apresentação no festival em julho, alegando “motivos pessoais”.

Dona de uma voz potente, a inglesa de 32 anos rapidamente ganhou notoriedade no Reino Unido com seu trabalho de estreia, Lights, de 2010, disco em que mistura folk com música eletrônica. O trabalho alcançou o top 10 nas paradas britânicas, transformando Goulding em uma das novas queridinhas do Pop. Já em Halcyon, de 2012, a artista mergulhou de vez no electropop, apostando em um som mais dançante que viria a direcionar o repertório de Delirium, disco mais recente de Ellie.

Em fevereiro, Ellie lançou o single Lux, faixa que deve estar presente no novo disco da cantora, esperado para ainda este ano. Confira os principais sucessos e o possível setlist da cantora logo abaixo.

Principais sucessos:

Love Me Like You Do

Burn

On My Mind

Lights