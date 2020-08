Elis Regina será tema de evento no formato drive-in

O produtor e escritor João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina, vai mediar um espetáculo sobre a cantora no próximo dia 13 de setembro, às 19h. Como evento do Drive-in das Américas, no estacionamento do Espaço das Américas, na Barra Funda (R. Tagipuru, 795), João vai apresentar uma espécie de talk show interagindo com vídeos e fotos da mãe, que serão transmitidos através de um telão de LED, de 14 X 8 metros. Segundo a produção, as pessoas poderão assistir de seus carros, seguindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Além de vídeos raros de Elis, haverá também a exposição de objetos pessoais, fotos e, em um dos momentos mais anunciados pelos organizadores, algumas gravações da voz de Elis à capela, sem a participação dos músicos. Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV) e os valores variam entre R$ 180 e R$ 220 para carros com até quatro ocupantes.

