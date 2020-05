Elis Regina será tema de estreia das lives Na Sala O produtor e autor do livro 'Ela e Eu', João Marcello Bôscoli conversa com o jornalista Julio Maria às 17h30 desta quarta (6) sobre as histórias de bastidores de grandes álbuns e das canções de Aldir Blanc gravadas por sua mãe. A transmissão será pelo Facebook do Estadão