Efeito 'Stranger Things': Kate Bush lidera paradas do Reino Unido com hit de 1985

A cantora e compositora Kate Bush liderou na sexta-feira, 17, as paradas do Reino Unido com o seu hit de 1985, Running Up That Hill, batendo vários recordes com a música que renasceu graças à série da Netflix Stranger Things.

Running Up That Hill (A Deal With God) atingiu sua melhor posição em terceiro lugar quando foi inicialmente lançada, mas encontrou uma nova base de fãs na geração mais jovem na última temporada da série que se passa nos anos 1980, sobre horrores sobrenaturais em uma cidade ficcional de Indiana, chamada Hawkins.

A música, do álbum Hounds of Love de Bush, foi bem nas paradas de vários países, incluindo os Estados Unidos, desde que o primeiro pacote de episódios da quarta temporada de Stranger Things chegou à Netflix no fim de maio.

Bush, que chegou à fama em 1978 com o seu single de estreia Wuthering Heights, com o qual a então cantora de 19 anos ganhou fãs com sua voz única e passos de dança expressivos, fez um raro comentário sobre a nova popularidade da música e disse que ela era fã da série de ficção científica criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer.

“É muito tocante que a música tenha sido recebida tão acaloradamente, especialmente por causa dos fãs jovens que amam as séries”, disse Bush, de 63 anos, em um comunicado no início deste mês.

A Official Charts Company disse que Bush bateu três recordes das paradas oficiais na sexta-feira: maior tempo para um single chegar ao primeiro lugar - 37 anos -, assim como artista feminina mais velha a conseguir colocar uma música na liderança.

E 44 anos desde a última vez que ela teve uma música em primeiro lugar no Reino Unido, com Wuthering Heights, Bush agora detém o recorde de maior intervalo entre singles no 1.º lugar da história do Official Chart.