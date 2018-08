Edu Lobo recebe alta e volta para casa O cantor e compositor Edu Lobo recebeu alta hoje da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. Ele havia sido internado na noite do dia 22 de agosto e foi operado por causa da ruptura de um aneurisma cerebral. Segundo boletim médico, o músico está completamente recuperado e apresenta exame neurológico normal. Ele deve permanecer em repouso em casa por alguns dias.