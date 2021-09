Eddie Vedder revela 'Long Way', primeiro single de seu novo álbum

O cantor Eddie Vedder revelou um novo single solo, Long Way, o primeiro que estará em seu próximo álbum, chamado Earthling. Vedder apareceu recentemente na trilha sonora do filme Flag Day, que também inclui duas músicas cantadas por sua filha, Olivia Vedder. A gravadora informa que já está disponível para a pré-venda a edição especial de um vinil de 7 polegadas, que vai incluir as músicas inéditas Long Way e The Haves, outras duas a serem lançadas em breve.

Vedder colaborou recentemente com o cantor e compositor Glen Hansard em oito novas composições que serão usadas para a trilha sonora original do filme Flag Day. A trilha traz também o compositor Cat Power, que fez três novas canções originais e um cover que marca a estreia de Olivia Vedder, filha de Eddie, em duas faixas. O filme Flag Day, estrelado e dirigido por Sean Penn e sua filha, Dylan Penn, foi selecionado para o Festival de Cannes. Vedder vai se apresentar em diversos festivais com o Pearl Jam, incluindo o Sea.Hear.Now.