Eddie Van Halen morre aos 65 anos

O músico holandês Eddie Van Halen morreu nesta terça-feira, 6, aos 65 anos, de acordo com informações divulgada por seu filho, Wolf, nas redes sociais. Ele tinha um câncer.

"Ele foi o melhor pai que eu poderia ter", escreveu Wolf no Twitter. "Todo momento que eu compartilhei com ele dentro e fora do palco foi um presente. Meu coração está partido e eu acho que nunca vou me recuperar totalmente dessa perda."

Por duas décadas, o Van Halen, banda fundada por ele e por seu irmão mais velho Alex, dominou as paradas do hard rock americano. Eddie cresceu em Pasadena, na Califórnia.