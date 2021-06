Ed Sheeran vira vampiro ao lançar o single 'Bad Habits'; veja o clipe

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran lançou, nesta sexta, 25, Bad Habits, seu primeiro single solo após quatro anos. O lançamento foi acompanhado de um videoclipe, no qual o cantor inglês se transforma em um vampiro que provoca, ao lado de amigos, um grande ataque aos habitantes de uma cidade.

O single estará no quinto álbum de estúdio do cantor, que ainda não tem título ou data revelados. Será o primeiro lançamento inédito de Sheeran desde o álbum de parcerias No. 6 Collaborations Project, lançado em 2019.

Há alguns dias, Sheeran publicou, em sua conta no Instagram uma imagem de preparação para o clipe, colocando unhas e dentes postiços. "Foi um pesadelo para colocar as unhas, e ainda piores na hora de ir ao banheiro", brincou ele.

"Jurando que esta será a última, mas provavelmente não será", brincou o cantor durante a contagem regressiva para o lançamento.

Assista ao clipe de 'Bad Habits':

Ele festejou também os 10 anos do lançamento da faixa The A Team, "Escrevi 'The A Team' em 2009 quando eu estava com 18 anos. Foi a música que me levou ao meu primeiro contrato de gravação, e também se tornou meu primeiro single e me mostrou pra o mundo", recordou o artista.