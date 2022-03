Ed Sheeran nega plágio de 'Shape of You'

LONDRES (Reuters) - O cantor britânico Ed Sheeran negou que ele simplesmente alterou a música e as palavras de outros artistas para passar o trabalho deles como seu, ao depor na segunda-feira em um julgamento de direitos autorais sobre seu hit Shape Of You de 2017.

O cantor está em uma disputa legal com o artista Sami Chokri, que usa o nome artístico de Sami Switch, e o produtor musical Ross O’Donoghue, que dizem que Shape of You viola “linhas e frases específicas” da música deles Oh Why, de 2015.

Questionado pelo advogado deles, Andrew Sutcliffe, na Alta Corte em Londres, Sheeran, 31, disse que não estava ciente de Switch na época em que ele é acusado de ter roubado partes de Oh Why e nunca havia ouvido a música antes do caso judicial. “Eu construí uma longa e muito bem-sucedida carreira compondo músicas originais, tanto para mim, quanto para vários outros artistas”, disse Sheeran, em seu depoimento como testemunha. “Eu não teria feito isso se eu tivesse o hábito de plagiar outros compositores.”

Os procedimentos legais entre os dois lados começaram em 2018, quando Sheeran e os co-compositores Steven McCutcheon e John McDaid pediram que a Alta Corte declarasse que eles não haviam violado os direitos autorais de Chokri e O’Donoghue em Oh Why. Os dois últimos posteriormente entraram com uma ação alegando violação de direitos autorais.

Do terceiro álbum de estúdio de Sheeran “÷”, Shape of You invadiu as paradas no mundo inteiro quando foi lançada, em janeiro de 2017, tornando-se a música com melhor desempenho nos EUA em 2017.

(Reportagem de Michael Holden e Marie-Louise Gumuchian)