Ed Sheeran lança a canção 'Afterglow' como agradecimento a seus fãs

Ed Sheeran publicou semana passada, de surpresa, e como forma de agradecimento aos seus fãs, uma nova música chamada Afterglow, que pode ser conferida nas plataformas digitais.

"É uma canção que compus no ano passado e quis lançá-la agora para vocês. Não é o primeiro single do meu próximo álbum, é simplesmente uma canção que adoro e espero que adorem também", especificou o compositor e intérprete britânico, que aproveitou para desejar também "um descanso seguro e festivo nestes dias e um feliz ano novo".

Leia Também Ed Sheeran é escolhido artista britânico da década após quebrar recordes

A Warner Music detalhou que a canção foi escrita juntamente com David Hodges e Fred, que também ajudou Sheeran e Parisi na produção.

Afterglow é a primeira canção que Ed Sheeran lança desde que anunciou, há um ano, que ia descansar do trabalho e das redes sociais durante um tempo para "viajar, escrever e ler".

Esta pausa chegou no final da sua digressão do álbum Divide, que começou em março de 2017 e chegou a 260 shows em mais de 50 países. "Prometo voltar com música nova quando for o momento adequado e tiver vivido um pouco mais para ter algo sobre o que escrever", disse então o músico de Suffolk.

Este isolamento foi quebrado apenas no passado mês de setembro para anunciar junto à sua mulher, Cherry Seaborn, o nascimento da sua primeira filha, Lyra Antarctica.

Sheeran tornou-se um dos artistas de maior êxito comercial em todo o mundo desde a publicação do seu primeiro álbum, + (Plus) (2011), que foi seguido por x (Multiply) (2014), ÷ (Divide) (2017) e o mais recente No.6 Collaborations Project (2019).