Dudamel pede 'transformação' da Venezuela ao agradecer estrela na Calçada da Fama

O diretor Gustavo Dudamel recebeu nesta terça-feira, 22, uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, que dedicou à Venezuela, sua terra natal que precisa "seguir lutando" para obter uma "transformação" diante da "inaceitável" situação social e política que atravessa.

"Como o primeiro venezuelano a receber esta honra, esta estrela pertence ao povo da Venezuela, com o desejo de que entregue algo de esperança e inspiração nestes tempos tão terríveis".

"A Venezuela vive uma situação social e política inaceitável e devemos seguir lutando agora, mais do que nunca, pela transformação que o nosso povo merece".

O diretor citou as manifestações convocadas para esta quarta-feira, aniversário da queda do ditador Marcos Pérez Jiménez, em 23 de janeiro de 1958. "É um dia crucial no qual o imenso clamor das maiorias deve ser escutado e respeitado".

"Devemos criar espaços de esperança, espaços de otimismo em um momento muito crítico, muito caótico", declarou Dudamel à AFP após a cerimônia.

Dudamel, que foi muito ligado ao finado presidente Hugo Chávez, se distanciou do atual líder da Venezuela, Nicolás Maduro, em 2017, quando passou a criticar o governo chavista.