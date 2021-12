Duda Beat volta aos palcos e apresenta turnê 'Duda Beat On Tour'

Depois de uma pausa nos shows por conta das restrições impostas pela pandemia, a cantora Duda Beat se prepara para subir novamente ao palco em uma turnê do seu último disco intitulada Duda Beat On Tour, que estreia neste sábado, 4, no Festival Campão Cultural, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. “Estou muito feliz, vai ser incrível estar de volta à estrada com minha banda e equipe”, diz a artista em entrevista ao Estadão.

Duda se diz muito animada com o reencontro com os fãs depois de tanto tempo afastados, um momento, que, segundo a própria, só foi possível graças ao avanço nos números de vacinados contra a Covid-19 no país. “Estou muito otimista com a campanha de vacinação avançando, ensaiamos durante meses com todos os cuidados necessários e estamos muito felizes com o resultado do novo formato da turnê”, explica. “Meu novo show vai ser uma grande celebração de reencontro com meus fãs e a retomada do setor cultural no Brasil”, continua.

No repertório, além das músicas do disco Te Amo Lá Fora lançado durante a pandemia, a cantora pretende apresentar versões repaginadas de seu primeiro álbum, Sinto Muito, além dos singles lançados nos últimos meses. “A setlist conta com sucessos do meu primeiro disco e não poderia deixar de fora singles mais antigos e atuais, vai ser um espetáculo completo, uma grande festa dedicada aos meus fãs”, promete.

A parte visual e conceitual do show é de extrema importância para Duda Beat. Assim como o disco, o show vai ter um visual mais dark, segundo a própria. “No Te Amo Lá Fora, eu estou mais forte e mais poderosa do que no Sinto Muito, que eu trazia uma estética ainda muito romântica”, revela. “Os figurinos vão ser mais justos, mais sensuais, as luzes, a cenografia seguem a ideia de uma performance mais dramática, quase teatral”, diz Duda.

No show, Duda será acompanhada por Tomás Tróia (guitarra e programação), Lux Ferreira (teclado e programação), Felipe Vellozo (baixo), Uirá Bueno (bateria), Vitor Tosta (trombone), King Godoy (trompete), além de Camila de Alexandre e Luiza de Alexandre (backing vocal). Com tanto tempo de espera, a cantora aproveitou para mandar um recado aos fãs: “Meus bichinhos, estou morrendo de saudade de vocês, mas nosso reencontro está chegando, então, por favor, vacinem-se, não deixem de usar máscara, levem álcool gel para os shows”, alertou. “Vamos curtir muito esse momento junto, levando a sério todas as medidas de segurança, nossa festa vai ser linda demais”, finalizou.