Duda Beat lança single e prepara turnê na Europa

Quando você pensa no som da recifense Duda Beat, logo imagina uma canção sobre amor, certo? Mas é pelo caminho contrário que a cantora decidiu apostar em seu mais novo lançamento, o single Dar Uma Deitchada.

Leia Também Lollapalooza anuncia Lolla Parties com King Gizzard & the Lizard Wizard

A música, já lançada em todas as plataformas digitais, é o trabalho mais despojado que a artista já investiu. Após se destacar na indústria musical com seu disco de estreia Sinto Muito (2018) e o sucesso Bixinho, Eduarda Bittencourt Simões, rapidamente, ganhou o título de rainha da sofrência pop por seus admiradores.

O segundo álbum chegou durante a pandemia. Em abril de 2021, Te Amo Lá Fora mostrava que Duda havia superado os traumas do passado, mas ainda vivia um momento sombrio, apresentando músicas que refletiam seu momento mais obscuro, uma espécie de cicatrização, lesões que somente um amor de verdade pode ocasionar.

A cada ano, a carreira da cantora foi escalando novos e importantes patamares (incluindo uma indicação ao Grammy Latino), mas a nova música ainda não representa a sonoridade do seu aguardado terceiro projeto de estúdio.

“Normalmente, em um álbum, eu costumo aprofundar mais os temas; no primeiro, é aquela coisa mais romântica; no segundo, encaro os assombros e, no terceiro, vai ser outra história, muito mais empoderada, muito mais solar. Esse single é uma grande brincadeira de verão, somente para descontrair”, afirma.

O lançamento de Duda foi pensado nos mínimos detalhes para viralizar rapidamente no TikTok. No mês de março, a música vai ganhar um videoclipe oficial, recheado de cores e uma coreografia fácil de reproduzir, feita em parceria com Flávio Verne, responsável por passos memoráveis de Pabllo Vittar e Luísa Sonza.

Mas não se engane, não é de hoje que Duda Beat investe em uma pegada mais popular nos seus trabalhos. Ela deixa claro querer mais e sempre pensou nas estratégias que a levariam para o próximo nível.

“Desde que me conheço como artista, desejo atingir o Brasil inteiro, ser uma das maiores. Sempre foi um desejo meu ser pop, sempre me afirmei nesse lugar. Ser pop é sobre você se comunicar com o povo, passear por vários estilos. Cada vez mais quero me ‘popzar’, quero estar em contato com todos. Além dos números, quero que a minha arte chegue às pessoas, pois sei que a arte toca em um lugar de transformação”, contou Duda, com um sorriso de orelha a orelha.

A artista afirma estar pronta para deixar a imagem de cantora indie de lado, faceta que moldou a sua estreia no mercado musical. Em 2021, Duda assumiu de vez a postura de diva pop ao lançar o videoclipe futurista para a faixa Nem um pouquinho. O vídeo (que custou R$1 milhão) contou com a produção grandiosa da dupla Alaksa e conseguiu chamar a atenção de tudo e de todos, principalmente da crítica especializada.

Desde então, os ensaios fotográficos com os dois pés na moda atual e as danças se tornaram características mais do que presentes em sua carreira, que já tem um gostinho internacional, já que a cantora inicia a sua nova turnê diretamente na Europa, no dia 13 de abril, em Berlim.

Duda não conseguiu conter o largo sorriso que a acompanhou desde o início da entrevista ao comentar sobre a volta aos palcos: “Será que ainda sei fazer isso? (risos). Estou muito ansiosa, é uma conquista muito celebrada, cada vez mais quero poder levar mais e mais para o meu público e com ainda mais estruturas. Fazer turnê é uma troca muito grande de carinho e olhares e eu ainda não consegui sentir qual é a música do Te Amo Lá Fora que o meus fãs mais se empolgam ao vivo”.

A recifense promete novas colaborações em 2022 (a parceria com Pabllo Vittar deve finalmente sair do papel), novos vídeos para as faixas do Te Amo Lá Fora e a primeira música de trabalho do novo álbum deve sair até o final do ano, mas por enquanto, ela só pensa em dar uma deitada aqui, fazer um show ali e curtir a empolgação dos fãs lá.

“Dar uma Deitchada’ é o sentimento de se sentir cansada, exausta de tudo, mas ainda sim, uma gostosa. É uma expressão para aquele momento que você está a fim de sair, mas ao mesmo tempo prefere ficar deitada assistindo Netflix.”

Quem nunca se sentiu assim está mentindo.