Zuza Homem de Mello dá aula de jazz na ‘TV Estadão’

Uma aula com Zuza Homem de Mello sobre os princípios do jazz e suas questões mais elementares é tema de dois vídeos produzidos pela TV Estadão. Zuza, aproveitando a alta temporada de jazzistas na cidade, sobretudo com o festival Sesc Jazz, que vai desta terça, 8, ao dia 27, fala sobre como se degusta um concerto sem temer suas possíveis dificuldades de estilo.

O pesquisador e escritor, autor de obras importantes como A Canção no Tempo (ao lado de Jairo Severiano) e do mais recente Copacabana, sobre a história do samba-canção, escreveu e estudou jazz na segunda metade dos anos 50, quando passou alguns anos vivendo em Nova York.

Além do formato clássico nas músicas do gênero, com a exposição de um tema e, posteriormente, de seu improviso usando as ideias retiradas do mesmo tema, Zuza fala das importâncias de instrumentos como baixo, piano, bateria e trompete em uma formação. Para ele, o instrumento mais completo de um grupo de jazz é o piano. “Ele consegue mostrar um mapa da música, para onde se vai e para onde se poderia ir.”

Zuza aproveita para fazer uma audição comentada na sala de sua casa, colocando na vitrola um tema do saxofonista Lester Young. Não ter familiaridade com o gênero não deve ser razão que leve o ouvinte a se afastar, mas sim a tentar conhecer a linguagem ouvindo temas de jazzistas como Duke Ellington e Count Basie, sugere.