Dua Lipa vai se apresentar no Rock in Rio de 2022

O festival Rock in Rio de 2022 confirmou a cantora Dua Lipa como a atração principal do dia 11 de setembro. A supestar britânica, um nome muito pedido pelos fãs do festival, vai encerrar as apresentações do Palco Mundo com um show marcado para o último dia do evento. Ivete Sangalo será atração na mesma data.

Dua Lipa lançou em 2020 o álbum Future Nostalgia. Seu hit Don’t Start Now tem 1 bilhão de streamings no Spotify e alcançou a segunda posição no Billboard Hot 100. Em seu canal no Youtube, a artista chegou à marca de mais de 540 milhões de visualizações. O próximo Rock in Rio está marcado para acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Os ingressos chamados Rock in Rio Card serão vendidos a partir do dia 21 de setembro, a partir das 19h, no site rockinrio.ingresso.com.