Drake quebra recordes e atinge um bilhão de reproduções em streaming com 'Scorpion'

LOS ANGELES - O rapper canadense Drake quebrou recordes com seu novo álbum, Scorpion, que se tornou o primeiro a atingir um bilhão de reproduções por streaming na primeira semana e também estreou como número 1 da parada de álbuns Billboard 200.

A gravadora de Drake, Republic Records, informou que o músico de 31 anos, que foi o mais vendido em 2016, é o primeiro artista a ultrapassar um bilhão de reproduções por streaming mundialmente em todas as plataformas em uma semana do lançamento. O recorde anterior, de quase 700 milhões de reproduções, foi atingido em maio por Post Malone, com “beerbongs & bentleys”.

De acordo com dados desta segunda-feira, 9, da Nielsen Music, Scorpion, álbum duplo de 25 faixas, vendeu cerca de 731 mil unidades nos Estados Unidos ao longo da semana, tornando o disco de longe o mais vendido de 2018.

A parada de álbuns Billboard 200 contabiliza unidades de vendas de álbuns, vendas de faixas (10 faixas equivalem a um álbum) e atividade em streaming (1.500 reproduções equivalem a um álbum).

Scorpion também dá a Drake sete músicas no Top 10 da parada de singles Billboard Hot 100, lideradas por Nice for What, informou a Billboard nesta segunda-feira. Isso bate um recorde de cinco músicas simultâneas conseguido pelos Beatles em 1964, quando a banda britânica estava no auge de sua fama.

Scorpion foi alvo de manchetes em seu lançamento em 29 de junho porque Drake confirmou antigos rumores de que havia sido pai, mas ele não revelou o nome da mãe.

Serviços de streaming se tornaram em 2017 a maior fonte única de receita da indústria fonográfica, superando vendas de álbuns físicos e downloads digitais. O rap ultrapassou oficialmente o rock em 2017 como maior gênero musical nos Estados Unidos.

Scorpion é um lançamento conjunto dos selos OVO Sound, Young Money Entertainment, Cash Money Records e Republic Records, detidos pela Warner Bros. e Universal Music.