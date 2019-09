Drake não autoriza transmissão de show pela televisão

O rapper Drake não autorizou a transmissão do seu show no Rock in Rio pela televisão. A informação foi confirmada ao vivo pelo Multishow e também pela presidente do festival, Roberta Medina.

Os motivos por trás da decisão não foram revelados. Segundo o Multishow, o pedido foi feito de última hora pela assessoria do cantor, que anteriormente tinha autorizado a transmissão no canal pago.

Um dos shows mais aguardados da noite - e também do festival -, a decisão pegou tanto a assessoria do Rock in Rio quanto do Multishow de surpresa. Também vale lembrar que o show do Rio será o único do rapper aqui no país. Até o momento, não há informações se o show será disponibilizado em algum outro lugar para download ou streaming.

No lugar do show do rapper, o Multishow vai exibir uma apresentação da Rihanna na O2 Arena, em Londres. A apresentação faz parte da turnê The Loud Tour e aconteceu em 2012.

Confira abaixo a nota completa do Multishow:

"Infelizmente o Multishow não transmitirá ao vivo o show do Drake. Apesar de ter autorização, previamente acordada, o artista voltou atrás agora há pouco sobre a liberação da transmissão. O canal foi totalmente pego de surpresa com essa decisão e encerra a sua cobertura no primeiro dia mostrando o show de Ellie Goulding".

A informação também foi confirmada pelo Twitter do canal:

Infelizmente recebemos a notícia de que o show do Drake não vai ser mais transmitido. O artista, que havia liberado a transmissão, voltou atrás na autorização de última hora. #RockInRioNoMultishow — Multishow (@multishow) September 28, 2019

Veja também a informação oficial do Rock in Rio:

"A organização do Rock in Rio informa que, por determinação de Drake, o show do artista, que encerra esta noite, 27 de setembro, no Palco Mundo, não será transmitido".

